Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται πλέον ο Σαντίνο Αντίνο. Οι «πράσινοι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ, η οποία αποχαιρέτησε τον παίκτη με μήνυμα στα social media.

«Σε ευχαριστούμε για κάθε ποδοσφαιρικό μάθημα, για κάθε γκολ, για κάθε πιρουέτα.

Αλλά περισσότερο, για τον τρόπο που υπερασπίστηκες τα χρώματά μας σε κάθε κατηγορία. Που μας επέτρεψες να σε παρακολουθούμε να εξελίσσεσαι. Αλλά πάνω απ’ όλα, που είδαμε έναν οπαδό μας να δίνει τα πάντα με αγάπη και πάθος για την ομάδα, στο γήπεδο.

Από απόψε, ένας νέος παίκτης συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο. Και θα είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου. Σε ευχαριστούμε για όλα, Τσούλου!», αναφέρει η ομάδα της Αργεντινής.