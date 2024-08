Πρόταση 27 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη φέρεται να έχει καταθέσει η Λέστερ.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζον Πιρς της «Telegraph», τονίζοντας ότι οι «αλεπούδες» έκαναν την παραπάνω προσφορά στο τριφύλλι, για τον διεθνή επιθετικό.

#lcfc transfer news – Leicester submit offer of around £23m (€27m) for Panathinaikos striker Fotis Ioannidis. Bid went in yesterday for Greece international. Talks ongoing with Galatasaray over possible loan deal for Wilfried Zaha, nothing agreed yet.

— John Percy (@JPercyTelegraph) August 11, 2024