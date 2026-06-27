Τη συγκατάθεσή της στο να διεξαχθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΟΑΚΑ ο τελικός του καθιερωμένου μπασκετικού τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (20/09), έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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