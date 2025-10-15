Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του κατάφερε να κάνει ο Αντρέας Τετέι, καθώς μαζί με τον Παύλο Παντελίδη, θα πάρουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό (σ.σ.: ο πρώτος τον Ιανουάριο και ο δεύτερος το καλοκαίρι), ο οποίος τους έκλεισε «πακέτο».

Χάρη στην Κηφισιά η οποία πίστεψε στο ταλέντο του και τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές, ο 24χρονος φορ θα εξαργυρώσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στην εφετινή Super League.

Λίγο μετά την γνωστοποίηση της είδησης για την επικείμενη μετακίνησή του στο «τριφύλλι», ο Tετέι κοινοποίησε ένα Story στο instagram, το οποίο είχε ένα χαρακτηριστικό μήνυμα:

«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις».