Κάτοικος Λισαβόνας θα δηλώνει από εδώ και στο εξής ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο διεθνής επιθετικός, από την πώληση του οποίου ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25 εκατ. ευρώ, έφτασε το Σάββατο στην Πορτογαλία και παρακολούθησε την εντός έδρας ήττα της νέας του ομάδας από την Πόρτο.

Ο Ιωαννίδης αναμένεται να υπογράψει σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με τα «λιοντάρια» να βάζουν ρήτρα αποδέσμευσης για τον ποδοσφαιριστή, που θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει η «A Bola».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια τακτική που ακολουθεί συχνά o πορτογαλικός σύλλογος, όπως είχε συμβεί και με τον Γιόκερες, που πλέον φορά τη φανέλα της Άρσεναλ.