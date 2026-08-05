Με γρήγορες και ουσιαστικές κινήσεις ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας και μάλιστα πρόλαβε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα του εν όψει των αναμετρήσεων με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο παιχνίδι είναι απόψε (21:30, ΣΚΑΪ), με τον επιθετικό από το Τρίνινταντ και Ταμπάγκο να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί!

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