Στην Ελλάδα «πατάει» αύριο Κυριακή ο Αντίνο (15:15) μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Γοδόι Κρουζ για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #Παναθηναϊκός #ποδόσφαιρο