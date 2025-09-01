Κάτοικος Λισαβόνας έγινε σήμερα με κάθε επισημότητα ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς ανακοινώθηκε η πώλησή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι «πράσινοι» με ανακοίνωσή τους αποχαιρέτησαν τον διεθνή επιθετικό, ενώ δημοσίευσαν και ένα συγκινητικό βίντεο με τα λόγια καρδιάς του ποδοσφαιριστή από τα αποδυτήρια, μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, στην Τουρκία.

«Μου είναι δύσκολο όλο αυτό… Περάσαμε ωραίες, αλλά και δύσκολες στιγμές, αλλά στ’ αποδυτήρια γνώρισα καλά παιδιά και καλούς ποδοσφαιριστές.

Σας ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια στην καθημερινότητά… Σας ευχαριστώ πολύ όλους, ξέρω ότι θα κάνετε το καλύτερο για την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν» είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος υπέγραψε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο διεθνής επιθετικός θα αμείβεται με 2,4 ετησίως στον σύλλογο της Πορτογαλίας, ο οποίος έβαλε ρήτρα αποδέσμευσης για τον Έλληνα άσο, που ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ευρώ (τα 22 φιξ και τρία σε μορφή μπόνους), με την ελληνική ομάδα να διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης 25%.