Εφόσον ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι, θα αντιμετωπίσει στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Μετά το 0-0 στη Σλοβακία, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και Τρνάβα δεν βρήκαν δίχτυα ούτε στη ρεβάνς στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο σύλλογος της Σόφιας, όντας πιο εύστοχος από την άσπρη βούλα πήρε την πολυπόθητη πρόκριση.

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