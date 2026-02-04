Στην παραδοχή ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός που δεν δέχτηκε γκολ από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του μεταξύ τους αγώνα, προχώρησε ο Σβέριρ Ίνγκασον, μετά την ήττα με 1-0 από τον «δικέφαλο» του Βορρά στη Λεωφόρο.

Ο στόπερ του «τριφυλλιού» επισήμανε ότι στο δεύτερο μερος η ομάδα του ανέβασε ρυθμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι το πέναλτι της έκοψε τα… φτερά.

Πάντως ο οπισθοφύλακας των «πρασίνων» επισήμανε ότι τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμη, δίνοντας την υπόσχεση ότι αυτός και οι συμπαίκτες θα παλέψουν για την ανατροπή του σκηνικού στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισλανδός αμυντικός:

«Κατ’αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στον ΠΑΟΚ για τα θύματα του δυστυχήματος της προηγούμενης εβδομάδας.

Όσον αφορά το παιχνίδι κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου υποφέραμε από το τρανζίσιον, ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες και μπορώ να πω ότι είμασταν τυχεροί που έληξε το πρώτο μέρος στο 0-0.

Στο δεύτερο είχαμε περισσότερες φάσεις όμως παρά την προσπάθεια μας το πέναλτι ήταν καταλυτικό. Έχουμε ακόμα 90 λεπτά και θα κάνουμε ότι περισσότερο μπορούμε για να πάρουμε την πρόκριση.

Όταν χάνεις την μπάλα κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο κινδυνεύεις. Επιδιώξαμε το γκολ αλλά δεν το πετύχαμε και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε για την ρεβάνς».