Το… απολαυστικό παρασκήνιο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό αποκάλυψε ο Στέφαν Ντε Φράι, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη σύμπτωση.

Ο Ολλανδός νεοαποκτηθείς αμυντικός του «τριφυλλιού» μιλώντας στο ESPN της πατρίδας του, αποκάλυψε το πως προέκυψε η μεταγραφή του στους «πράσινους». Συγκεκριμένα, τόνισε την περίοδο που έληγε το συμβόλαιό του με την Ίντερ εκείνος βρισκόταν για διακοπές στην Αθήνα, ενημερώθηκε για το νέο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, το νέο τεχνικό σχήμα και τον κέρδισε η ιδέα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στους «νερατζούρι» είχε χάσει το κίνητρό του και τη θέση στο βασικό σχήμα αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της «πράσινης» ΠΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr