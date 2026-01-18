Παρά το κοπιαστικό ταξίδι από την Αργεντινή ο Σαντίνο Αντίνου παρουσιάστηκε χαμογελαστός στην αίθουσα αφίξεων και υπό τα χειροκροτήματα και την αποθέωση των οπαδών του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.

Ο Αντίνο έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα, και φορώντας ένα κασκόλ του τριφυλλιού γύρω από τον λαιμό του, εμφανίστηκε χαρούμενος για την επιλογή του να πάει στον Παναθηναϊκό. «Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, και θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν εδώ», ανέφερε αρχικά ο 20χρονος άσος και πρόσθεσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αυτή η μεταγραφή και χαίρομαι που ήρθα στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος. Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε περισσότερα πράγματα για την Αθήνα».

