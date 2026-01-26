Στο στόχαστρο ομάδων της Serie A βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο της Relevo και της Marca, Ματέο Μορέτο, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, παρότι μετακόμισε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, είναι πιθανό να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Το συμβόλαιο του Καλάμπρια, που αποτελεί βασική επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ, ολοκληρώνεται το 2028, ωστόσο την τελευταία εβδομάδα του χειμερινού μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις.

Μένει να δούμε αν τελικά ο Ιταλός θα αποχωρήσει.