O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, μένοντας στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, με την πρόκριση στα play-offs του Conference League να κρίνεται πλέον στη Βουλγαρία.

Το Τριφύλλι είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως δεν βρήκε τις λύσεις επιθετικά, δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Βούλγαρων και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

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