Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει πλέον να διαπιστώσει αν ο Ιταλός φουλ-μπακ θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ο Καλάμπρια προχώρησε σε χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθησυχάζοντας τους φίλους του «τριφυλλιού» σχετικά με την κατάστασή του.