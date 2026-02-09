Καλάμπρια: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά είναι»
Ο Ιταλός μπακ των πρασίνων προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως όλα είναι καλά μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
