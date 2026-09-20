Με στόχο να παραμείνει αήττητος και να διατηρήσει το απόλυτο στην Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Νίκαια απέναντι στην Καλαμάτα.

Οι «πράσινοι» αγνοούν ακόμη την λέξη ήττα μέσα στη σεζόν, φτάνουν στην αναμέτρηση με τον αέρα… του πρωτοπόρου και δεν έχουν σκοπό να αφήσουν το πόδι από το γκάζι. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι μέχρι στιγμής η πιο συνεπής ομάδα της λίγκας, μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

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