Κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού να στηρίξει την ομάδα στον προσεχή αγώνα της με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, έστειλε ο Χρήστος Κόντης με μήνυμά του, που ανέβηκε στα social media της ομάδας.

Μετά την εμφατική νίκη στη League Phase του Europa League με 4-1 σκορ επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη οι «πράσινοι» φιλοδοξούν την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ να κάνουν το «2 στα 2» στη διοργάνωση, με τον προπονητή του «τριφυλλιού» να επισημαίνει:

«Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς, στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας για να πετύχουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».