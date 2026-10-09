Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα της επόμενης μέρας σε διοικητικό επίπεδο προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, παίρνοντας εξ ολοκλήρου πάνω του την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» κάλυψε πλήρως το ποσό των 25.200.000 ευρώ που είχε προκηρυχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε μια τεράστια οικονομική «ένεση» ρευστότητας για την πράσινη εταιρεία, διασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητα θωρακίζοντας την ομάδα.

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