Ο Κινγκς Κάνγκουα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45, Magenta Sport 3) στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Ο διεθνής μέσος απ’ την Ζάμπια υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» πρέπει να αφήσουν πίσω τους την ήττα της περασμένης Κυριακής (11/10) απ’ τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να επικεντρωθούν πλέον 100% σ’ αυτά που έρχονται…

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