Ο Κινγκς Κάνγκουα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ, την Πέμπτη (26/11, 22:00, Magenta Sport 4), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» εξαιτίας των αρκετών τραυματισμών, υπογράμμισε την ποιότητα και τις λύσεις που υπάρχουν στο ρόστερ, ενώ μίλησε και για τις ιδιαιτερότητες του αγωνιστικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr