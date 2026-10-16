Δίχως να κάνει κάτι το εντυπωσιακό, καταφέρνει και ξεχωρίζει… Γιατί ο Κινγκς Κάνγκουα – περί ου ο λόγος – κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: Να προσφέρει ουσία με το παιχνίδι του στον Παναθηναϊκό. Απέναντι στην Μπόρατς Μπανια Λούκα, έδωσε ακόμη μία γεμάτη παράσταση και οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 2-1.

Το γκολ που σημείωσε το 70΄, με το οποίο οι «πράσινοι» έφθασαν στο 2-0, ήταν η πιο ορατή συνεισφορά του. Η πραγματική εικόνα όμως βρίσκλεται πίσω από τους αριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr