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Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Κίνγκς Κάνγκουα στην αναμέτρηση των «πρασίνων» με την Κηφισιά ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο ακόμη μία θετική εμφάνιση με το «τριφύλλι».

Ο μέσος από τη Ζάμπια έχει καταφέρει από το ξεκίνημα της σεζόν να κερδίσει θέση στο βασικό πλάνο του Παναθηναϊκού προσφέροντας ένταση και ενέργεια στη μεσαία γραμμή.

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