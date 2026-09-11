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Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Κίνγκς Κάνγκουα στην αναμέτρηση των «πρασίνων» με την Κηφισιά ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο ακόμη μία θετική εμφάνιση με το «τριφύλλι».
Ο μέσος από τη Ζάμπια έχει καταφέρει από το ξεκίνημα της σεζόν να κερδίσει θέση στο βασικό πλάνο του Παναθηναϊκού προσφέροντας ένταση και ενέργεια στη μεσαία γραμμή.
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