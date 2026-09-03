Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς Αζεντίν Ουναΐ, με τους Πράσινους να ανεβάζουν ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media με τον Μαροκινό χαφ να σταματάει… τον χρόνο.

Το τριφύλλι έκανε το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού, τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έντυσε ξανά στα πράσινα τον μουντιαλικό Μαροκινό χαφ, ο οποίος «δεσμεύτηκε» με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030.

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