Οι κινήσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο συνεχίζονται. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «πρασίνων» για την θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο Σαμουκέλε Καμπίνι.

Στο «τριφύλλι» έχουν προκρίνει την περίπτωση του 21χρονου αμυντικού της νορβηγικής Μόλντε και κινούνται για την απόκτησή του, καθώς στο πρόσωπό του βλέπουν έναν παίκτη με προοπτική, αθλητικά χαρακτηριστικά και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις απαιτήσεις του συλλόγου.

Οι δύο ομάδες, αλλά και οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή, φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της απόκτησης του νεαρού άσου.

Ο γεννημένος στις 15 Μαρτίου 2004, Σαμουκέλε Καμπίνι, προέρχεται τη Νότια Αφρική, μία χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να «εξάγει» ταλέντα και στην Ευρώπη. Με ύψος 1,81 μ. και βασική θέση το αριστερό άκρο της άμυνας, διαθέτει σωματοδομή και ταχύτητα που του επιτρέπουν να καλύπτει ολόκληρη την πλευρά, συνδυάζοντας αμυντική σταθερότητα με επιθετικές προωθήσεις.

Υπέγραψε στη Μόλντε στις 26 Μαρτίου 2025 και το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2028, γεγονός που δείχνει ότι ο νορβηγικός σύλλογος επένδυσε πάνω του με μακροπρόθεσμο πλάνο. Αγωνίζεται στην Eliteserien, την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας, ενώ είναι ήδη εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές.

Τα στατιστικά του αφορούν την περσινή σεζόν, καθώς το φετινό πρωτάθλημα στη Νορβηγία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο Καμπίνι κατέγραψε συνολικά 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μόλντε, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία του στο ροτέισον της ομάδας.

Ακόμη, είχε πέντε συνολικές συνεισφορές σε γκολ (τέρματα και ασίστ), δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει και στο κομμάτι της δημιουργίας.