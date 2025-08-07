Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του (βασικού) δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Αυτό που… άλλαξε τα τελευταία 24ωρα ήταν η χρονική σειρά των εξελίξεων. Ο Παναθηναϊκός είχε κινηθεί για να αποκτήσει τον Αουρέλιο Μπούτα, ο οποίος θα αποτελούσε (χρονικά) την πρώτη κίνηση των «πράσινων» στη δεξιά πλευρά, όντας μία πολύ πιο «έτοιμη» επιλογή για να βοηθήσει άμεσα, δεδομένου ότι ο Καλάμπρια δεν έχει κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία.

Το «ναυάγιο» με τον Μπούτα και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε (σ’ αυτή τη φάση) στην αγορά άλλον μπακ αντίστοιχων προδιαγραφών για να «μπει» άμεσα ως back-up επιλογή, πηγαίνοντας στα δυο ματς του Γ’ προκριματικού του Europa League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με μοναδική επιλογή τον Κώτσιρα, έφερε πιο μπροστά τις εξελίξεις με τον Καλάμπρια.

Οι «πράσινοι» επικεντρώθηκαν στις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του διεθνούς Ιταλού μπακ (7 συμμετοχές με την «σκουάντρα ατζούρα»), προκειμένου να προχωρήσουν το όλο θέμα και να ολοκληρώσουν μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση.

Η υπόθεση είναι πλέον σε πολύ καλό δρόμο και δείχνει πολύ προχωρημένη. Οι πληροφορίες απ’ την ιταλική αγορά αναφέρουν πως η πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός προς την πλευρά του Καλάμπρια αφορά τριετές συμβόλαιο με αποδοχές 1,7 εκατ. ευρώ το χρόνο, που μαζί με (πολύ εφικτά) μπόνους ανεβαίνει λίγο πάνω απ’ τα 2 εκατ. ευρώ. Προσφορά που σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει την πλευρά του παίκτη.

Ο 28χρονος μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν τον Ιούλιο, δεν έχει βρει ως τώρα προτάσεις από μεγαλύτερα πρωταθλήματα που να τον καλύπτουν ως προς το πρότζεκτ και κυρίως το ρόλο του.

Έτσι τα προσεχή 24ωρα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις, με τους «πράσινους» να έχουν πια πολύ σοβαρές πιθανότητες για να κάνουν δικό τους τον Καλάμπρια.

Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας είναι και επτά φορές διεθνής με την εθνική Ιταλίας και κατέγραψε 272 συμμετοχές με τους «Ροσονέρι».

Την περασμένη σεζόν μέτρησε πέρυσι συνολικά 18 συμμετοχές στη Serie A, εκ των οποίων 11 βασικός σε Μίλαν (7) και Μπολόνια (11) έχοντας κι ένα γκολ.