Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση βασικού επιθετικού, προκειμένου να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μετά την επικείμενη απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος θα είναι ο τρίτος στην ιεραρχία των φορ, πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι, πρώτος στη λίστα του Ρουί Βιτόρια φέρεται να είναι ο Σίριλ Ντέσερς της Ρέιντζερς.

O 30χρονος Νιγηριανός βρέθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο για το ματς με τον Παναθηναϊκό, ως αντίπαλος.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί Λέουβεν, Λόκερεν, Μπρέντα, Ουτρέχτη, Χέρακλες, Γκενκ, Φέγενορντ και Κρεμονέζε μετρώντας περισσότερα από 110 γκολ, ενώ με τη Ρέιντζερς σε 115 ματς έχει σκοράρει 52 και έχει μοιράσει 17 ασίστ.

Με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας ο Σίριλ Ντέσερς, σε οκτώ παιχνίδια έχει σκοράρει τρία τέρματα.