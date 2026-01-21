Μία υπόθεση που προς στιγμή φάνηκε να «κολλάει» στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, είναι έτοιμη να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.

Αναφερόμαστε στο θέμα της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ, με τον Τσέχο μέσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει στον Παναθηναϊκό και να αποτελέσει το έκτο απόκτημα των «πρασίνων» στο χειμερινό «παράθυρο».

Η περίπτωση του διεθνούς Τσέχου χαφ έχει κερδίσει… έδαφος τα τελευταία 24ωρα και μοιάζει να είναι πολύ κοντά στην τελική της έκβαση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν προκρίνει την υπόθεση του παίκτη της Ουνιόν Βερολίνου.

Να υπενθυμιστεί ότι ο Κραλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει στις θέσεις «6-8», διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητά το τεχνικό τιμ, τόσο στο ανασταλτικό, όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Για την απόκτηση του Κραλ φέρεται να έχει εισηγηθεί θετικά και ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ.