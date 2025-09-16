Δύο 24ωρα μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση και ήττα απ’ την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» που οδήγησε στη λύση της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια (σε συνέχεια της εντός έδρας «γκέλας» με τον Λεβαδειακό), οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, με κοινή δήλωσή τους που «ανέβηκε» στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, ανέλαβαν τις ευθύνες τους.

Οι «πράσινοι» τόνισαν πως η εικόνα τους δεν ήταν αυτή που αρμόζει για το κλαμπ, ενώ ζήτησαν από τον κόσμο της ομάδας να σταθεί στο πλευρό τους, τονίζοντας πως απ’ τη μεριά τους δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Αναλυτικά η δήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Ο Πάολο Βανόλι υποψήφιος για τον πάγκο των «πράσινων», σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο

O Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Πορτογάλο προπονητή.

Ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο των πράσινων φέρεται να είναι ο Πάολο Βανόλι, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σίρα.

Ο 53χρονος Ιταλός πέρσι βρέθηκε στον πάγκο της Τορίνο, με την οποία τερμάτισε στην 11η θέση. Αγαπημένο του σύστημα είναι το 3-5-2.

Πριν την Τορίνο είχε καθίσει για 70 παιχνίδια στον πάγκο της Βενέτσια και για 16 παιχνίδια στον πάγκο της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Βανόλι, μάλιστα, είχε γραφτεί ως υποψήφιος και για τον πάγκο της ΑΕΚ στις αρχές του καλοκαιριού, πριν η «Ένωση» έρθει σε συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς.