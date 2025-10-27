Ο Χρήστος Μανδάς είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του ενόψει Ιανουαρίου, ώστε να ενισχύσει τη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο 24χρονος πορτιέρε δεν έχει καταγράψει φέτος συμμετοχή και έχει χάσει τη θέση του στο ροτέισον των Ρωμαίων με τον Σάρι να προτιμάει τον Προβεντέλ. Κάτι που φαίνεται να έχει δυσαρεστήσει τον Μανδά που αναζητά ομάδα για να έχει χρόνο συμμετοχής και να συνεχίσει την καριέρα του.

Το τριφύλλι, σύμφωνα με το sport24.gr, θέλει να επωφεληθεί από αυτή τη συνθήκη για να ενισχυθεί στον άσσο, όπου έχει τους Ντραγκόβσκι και Λαφόν, όμως αμφότεροι δεν έχουν αποφύγει τα λάθη.

Οι πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή δεν είναι με το μέρος του για να υπάρξει deal, ωστόσο οι πράσινοι έχουν ανοικτές τις κεραίες τους για κάθε Έλληνα του εξωτερικού, καθώς θέλουν να ενισχύσουν περαιτέρω το ελληνικό τους στοιχείο.

Τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν προ μερικών εβδομάδων ότι η Γουλβς ενδιαφέρεται για τον Μανδά και η Λάτσιο δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει. Ο Μανδάς επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους “λατσιάλι” τον περασμένο Μάρτιο κι αυτό έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Συνολικά ο Μανδάς έχει αγωνιστεί 32 φορές με τη φανέλα της Λάτσιο.

Χα.Π.