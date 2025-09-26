Την πρώτη του νίκη ως προπονητής σε ευρωπαϊκό αγώνα πανηγύρισε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος με εξαιρετική καθοδήγηση από τον πάγκο, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην εκτός έδρας επικράτηση επί της Γιουνγκ Μπόις, με 4-1 στην League Phase του Europa League. Ο 50χρονος τεχνικός, στις δηλώσεις του, με τη σεμνότητα που τον διακρίνει, στάθηκε κυρίως στην προσπάθεια όλης της ομάδας που ακολούθησε με επιτυχία το αγωνιστικό πλάνο κι έφθασε δίκαια στη νίκη.

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Πρωτίστως για τα παιδιά, έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. Έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που κατά διαστήματα πιεστήκαμε πολύ, αλλά ανταπεξήλθαμε. Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο της, το πλάνο βγήκε στο γήπεδο και κερδίσαμε δίκαια», τόνισε αρχικά ο Χρήστος Κόντης κι ακολούθως απάντησε σε ερωτήσεις, λέγοντας:

Για το τί θα δώσει στον Παναθηναϊκό η νίκη: «Αυτό που θα δώσει είναι η αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν οι ποδοσφαιριστές. Σε βαθμό που νομίζω ότι θα τους απελευθερώσει. Γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά, ότι έχουν ταλέντο και ότι αν είναι ομάδα, αν είναι ενωμένοι μπορούν να κερδίσουν πολλά. Τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό».

Για το νικηφόρο ντεμπούτο του στην Ευρώπη: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου, το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Όπως έχω ξανά πει οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών. Είμαι πιο χαρούμενος από τον κάθε άνθρωπο στον κόσμο».