Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Στον υψηλό βαθμό ετοιμότητας των παικτών του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του κυριακάτικου (19/10, 19:30) αγώνα με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» επικεντρώθηκε στην τοποθέτησή του μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, μολονότι είναι σε εξέλιξη ένα πλαίσιο μεγάλων αλλαγών στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να νικήσουν το βράδυ της Κυριακής (19/10) στη Θεσσαλονίκη.

«Σίγουρα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” είναι δύσκολα, αλλά εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό momentum στο πρωτάθλημα και σε αυτό θα στηριχτούμε. Οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουμε που βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε και θα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το παιχνίδι διότι κι ο Άρης έρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές. Άρα κι αυτοί έχουν μία πίεση και θα πρέπει να βγάλουν μία αντίδραση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι, θέλουμε πάρα πολύ να έρθει η Κυριακή, να παίξουμε σ’ αυτό το ματς και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

-Για τις απουσίες που ήδη έχει και το αν τον προβληματίζει η κόπωση των διεθνών της ομάδας: «Δεν με φοβίζει καθόλου γιατί είμαστε Παναθηναϊκός και είναι φυσιολογικό έχουμε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αν δεν είχαμε, θα ήταν πρόβλημα. Οι παίκτες αυτοί είναι συνηθισμένοι να παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια και σε υψηλό επίπεδο. Άρα εμείς κάναμε προετοιμασία έτσι όπως έπρεπε και με τους παίκτες που είχαμε και με την ενσωμάτωση αυτή την εβδομάδα των παικτών που έλειπαν με τις εθνικές. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί σε ένα καλό επίπεδο. Κάποιοι που έκαναν δυνατές προπονήσεις εδώ, κάποιοι που έπαιξαν κάποια παιχνίδια με τις εθνικές τους κι όλοι μαζί έχουμε έναν σκοπό, να νικήσουμε την Κυριακή …».

-Για το τι θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη: «Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλές μονάδες, με πολύ καλούς παίκτες και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εκείνους που έχουν τα χαρακτηριστικά και θα μπορούσαν να μας κάνουν τη ζημιά. Εμείς ξέρουμε το πλάνο μας. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν ποιος είναι ο αντίπαλος, άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ