Τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο όταν παίρνει προβάδισμα στους αγώνες του, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στο momentum και συνεχίζοντας με επιθετική διάθεση, αναφέρθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Ο 50χρονος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το pregame της εκπομπής SportShow για το κυριακάτικο (5/10, 21:30) παιχνίδι με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο (6η αγωνιστική της Super League) υπογραμμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες για να διασπάει πολυσύνθετες άμυνες, ενώ έδειξε σίγουρος πως τα γκολ θα έρθουν στην πορεία…

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού στο συνδρομητικό κανάλι:

-Αφήσατε πίσω την ευρωπαϊκή ήττα και επιστρέφετε στο πρωτάθλημα. Σε μια συνθήκη που έχετε ζήσει ουσιαστικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, εννοώντας ότι πιθανότατα θα βρείτε μια ομάδα που θα αμύνεται σε χαμηλά μέτρα και θα πρέπει εσείς να βρείτε τους μηχανισμούς για να τη διασπάσετε. Είχατε την υπεροχή κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, είχατε ευκαιρίες, όμως δεν δημιουργήσατε τόσες πολλές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πως προσπαθείτε να το δουλέψετε για να αλλάξει αυτό;

«Μάλλον θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει την ίδια δυναμική. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα που έχει δυσκολέψει πολύ όλους τους αντιπάλους του. Είναι μια ομάδα που δύσκολα της βάζεις γκολ, μια καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα. Αυτό το παιχνίδι που ίσως αντιμετωπίσουμε, θα είναι για εμάς σίγουρα όχι κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σ’ αυτό το κομμάτι και με κάποια βίντεο που δείχνουμε στους παίκτες, για τους τρόπους που μπορούν να διασπάσουν τέτοιες άμυνες.

Θεωρητικά έχουμε τους παίκτες που μπορούν να παίξουν σε κλειστούς χώρους, έχουμε την τεχνική και σε όλο αυτό θα πρέπει να προσθέσω, πως σε κάποια ματς τα γκολ δεν μπαίνουν και σε κάποια άλλα μπαίνουν. Είμαι χαρούμενος γιατί δημιουργούμε ευκαιρίες, είμαστε κοντά, έχουμε πολλές προϋποθέσεις, άρα αν αυτές οι προϋποθέσεις γίνουν με καλύτερες συνθήκες θα έρθουν και τα πολυπόθητα γκολ που θέλουμε».

-Φαντάζομαι πως σας έχει προβληματίσει αν και βρίσκεστε λίγο καιρό στην ομάδα, το πώς αντιδρά σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Πως αλλάζει αυτό και με ποιο τρόπο προσπαθείτε, ώστε να μην ξανασυμβεί;

«Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Νομίζω ότι όταν πετυχαίνουμε ένα γκολ θα πρέπει η αντίδραση μας να είναι εντελώς διαφορετική. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκεί έχεις το momentum και πρέπει να πιέσεις ακόμη πιο πολύ. Δεν θα πρέπει να σκεφτείς τίποτα άλλο, παρά επιθετικά. Γενικά πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι “επιθετικό”. Eπιθετική άμυνα, καλή οργάνωση και να προσπαθήσουμε να “πνίξουμε” τον αντίπαλο τη στιγμή που θα υπάρχει αδράνεια από την πλευρά του».