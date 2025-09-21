Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στη νίκη στο ντέρμπι των «αιωνίων», ωστόσο, το γκολ του Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, του στέρησε το πολύτιμο τρίποντο, με τον Χρήστο Κόντη να τονίζει στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ότι η ομάδα του δεν είχε φρεσκάδα στο β’ ημίχρονο.

«Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το 97’. Στο β’ ημίχρονο πιεστήκαμε αρκετά, προσπαθήσαμε με τις αλλαγές να κλείσουμε τους χώρους, είχαμε κάποιες απώλειες παικτών και δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα μεσοεπιθετικά. Θέλαμε μια φρεσκάδα στους wingers.

Στο α’ ημίχρονο είχαμε πιο καλή απόδοση, ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Θα ήθελα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ήταν πολύ σημαντικοί για την ομάδα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αλλά προχωράμε.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα, τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά. Στο β’ ημίχρονο δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα, δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα με τις κράμπες που είχαν κάποιοι παίκτες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό, Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να δουλέψουμε, να φρεσκάρουμε την ομάδα, να την μπουστάρουμε.

Η νίκη θα ήταν πολύ σημαντική. Τα παιδιά έβγαλαν μαχητικότητα, πείσμα. Ήταν ένα ματς που θέλαμε να το κερδίσουμε και γι’ αυτούς και για τον κόσμο. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.

Σε κάποια σημεία του αγώνα είχαμε λάθος τοποθετήσεις και αυτό δεν μας έδινε τη δυνατότητα να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουμε, να κρατήσουμε την μπάλα στο κέντρο, να κόψουμε το ρυθμό. Θέλουμε χρόνο αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει, γρήγορα μέσα από τις προπονήσεις θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και αυτό».