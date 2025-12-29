Την πρώτη μεγάλη συνέντευξή του απ’ την ημέρα που ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, παραχώρησε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην ιστοσελίδα «Diario de Almería», μιλώντας για το πλάνο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να προσπαθήσει να επαναφέρει τους «πράσινους» στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 44χρονος Ισπανός τεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην πλήρη αναδόμηση του κλαμπ, ενώ οριοθέτησε την επόμενη σεζόν (2026-27) ως τη χρονιά όπου ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην «Diario de Almería»:

-Πώς προέκυψε η υπογραφή σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός:

«Ο σύλλογος βρισκόταν σε αναδόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει τόση γνώση απ’ έξω, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες υπήρξε μια πλήρης δομική αλλαγή, από τη γενική διεύθυνση μέχρι τον πάγκο. Εκεί φτάσαμε πολλοί νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους κι εγώ, με τον ρόλο του “head of football department”, όπως τον αποκαλούν εδώ. Ήρθε επίσης ένας γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου. Μαζί μου ήρθε ένας αθλητικός διευθυντής και υπήρχε και η αλλαγή προπονητή στο πλάνο, που κατέληξε στην έλευση του Ράφα Μπενίτεθ. Καλύπτω όλη την αθλητική δομή του συλλόγου, όχι μόνο το κομμάτι της μεταγραφικής αγοράς».

-Υποθέτω ότι η ιδέα είναι να μειωθεί η απόσταση από τον Ολυμπιακό, τον μεγάλο αντίπαλο στην Ελλάδα…

«Ως στόχο έχουμε να φτάσουμε στο 2027 με πιθανότητες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, που έχει καιρό να κατακτηθεί. Είναι ένα λογικό χρονικό πλαίσιο για να αναδομηθεί το πρότζεκτ και να εγκαινιαστεί το νέο γήπεδο, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Θέλουμε να φτάσουμε με επιλογές ώστε να οδηγήσουμε τον σύλλογο στη διαχρονική ιστορική του θέση, δηλαδή ψηλά. Φέτος αγωνιζόμαστε στο Europa League, όπου στόχος είναι πάντα να κάνεις καλές ευρωπαϊκές πορείες, παρά το πολύ υψηλό επίπεδο των αγγλικών, ισπανικών και ιταλικών συλλόγων».

-Πώς έχει γίνει δεκτός ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο;

«Ο ίδιος είχε οριστικοποιήσει την άφιξή του είκοσι ή τριάντα ημέρες πριν από εμένα. Περιττό να μιλήσουμε για το βιογραφικό του, γιατί πρόκειται για έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλους σε όλες τις χώρες όπου εργάστηκε και έρχεται με αυτή τη νοοτροπία και τον συγκεκριμένο στόχο. Για όλους μας είναι απόλαυση να έχουμε τη σοφία και την εμπειρία του».

-Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα; Αισθάνεσαι ότι είναι η κοιτίδα των πολιτισμών;

«Πολύ καλά, δεν έχω νιώσει… πολιτισμικό σοκ. Είμαστε σαν αδέρφια και φαίνεται ότι πρόκειται για μεσογειακές χώρες. Ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος και πρόθυμος να σε βοηθήσει να προσαρμοστείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η πόλη έχει πολλή κίνηση, έχουν αφήσει πίσω τους τη γνωστή κρίση που τους πέρασε δύσκολες στιγμές ως χώρα και βλέπω μια ζωντανή πόλη, με πολλή εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχει πολυπολιτισμικότητα και διαπιστώνεις ότι συνεννοείσαι γρήγορα με τους ανθρώπους εδώ.

-Αλλάζοντας θέμα, ήταν τόσο δύσκολη όσο φάνηκε απ’ έξω η αποχώρησή σου από τη Βαλένθια;

«Καθόλου. Είχα την τύχη να συναντήσω καλοσύνη και ζεστασιά από τους συναδέλφους μου και από τη δομή του συλλόγου. Άφησα πίσω μου πάρα πολλούς φίλους και καλές σχέσεις. Ήταν μια αποχώρηση ευγενική και φιλική, τίποτα σκληρό».

-Είναι οι οπαδοί της Βαλένθια από τους πιο απαιτητικούς και επικριτικούς που έχεις αντιμετωπίσει στην Ισπανία;

«Είναι απαιτητικοί γιατί ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος. Πρόκειται για έναν τεράστιο σύλλογο και, συνεπώς, οι φίλαθλοί του θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει συχνά. Ήταν πέντε υπέροχα χρόνια και είμαι πολύ περήφανος που αποτέλεσα μέρος της Βαλένθια και που έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό».