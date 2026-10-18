Ο Παναθηναϊκός τίμησε τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα πριν από το παιχνίδι με τον Αστέρα, με τον 33χρονο μπακ χαφ να κάνει την ανασκόπηση της ήττας από τους πράσινους στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ο πρώην παίκτης του τριφυλλιού αρχικά ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την τιμητική πλακέτα που έλαβε, αποκαλύπτοντας ότι παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα του τριφυλλιού, παραμένει σε επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας.

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