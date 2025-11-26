Στην επιθυμία όλων στον Παναθηναϊκό να πετύχουν «κάτι μεγάλο» στην Ευρώπη στάθηκε ο Γιάννης Κώτσιρας που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με την Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Κώτσιρα στη συνέντευξη Τύπου:

-Για την άνοδο του Παναθηναϊκού επί Μπενίτεθ και το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει θετικό αποτέλεσμα:

«Σίγουρα με την έλευση του Μπενίτεθ όλοι έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Παρά τις απουσίες, νομίζω ότι όλοι έχουν δώσει ό,τι μπορούν για να παρουσιάσει η ομάδα παιχνίδι με το παιχνίδι καλύτερη εικόνα. Όσον αφορά το αυριανό ματς, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, οπότε θα μπούμε μέσα για να τα δώσουμε όλα. Να πάρουμε τη νίκη, να πατήσουμε πάνω στο “διπλό” στην Σουηδία».

-Για το πώς νιώθει μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε και το εάν έχει η ομάδα έξτρα βάρος για τα αποτελέσματα:

«Έχω κάνει προπονήσεις με την ομάδα από την Πέμπτη, συμμετέχω από την Δευτέρα κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχει πάντα το «πρέπει», είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Με τα θετικά αποτελέσματα του τελευταίο διαστήματος θα υπάρχει διάθεση κι αυτοπεποίθηση και θα μπούμε αύριο με θετική ενέργεια για να πάρουμε τη νίκη».

-Για την παρουσία των οπαδών του «Τριφυλλιού» στις Σέρρες και το μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Ο κόσμος έχει δείξει ότι παρότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει έρθει ένα Πρωτάθλημα, που το θέλει πάρα πολύ, είναι πάντα μαζί μας, είναι στο πλάι μας. Όπως και στον Βόλο και στις Σέρρες και σε άλλες πόλεις, όποτε μπορεί δίνει το «παρών». Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά. Αξίζουν να κατακτήσουμε όσο πιο γρήγορα ένα Πρωτάθλημα για να νιώσουν χαρούμενοι. Τους θέλουμε κοντά μας σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Τους θέλουμε κι αύριο στο πλευρό μας για να πάρουμε τη νίκη».

-Για το αν στα χρόνια που αγωνίζεται ο ίδιος στον σύλλογο έχουν λείψει οι μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες:

«Ασφαλώς θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη. Δυστυχώς και τα προηγούμενα χρόνια για κάποιες λεπτομέρειες, όπως με την Μπράγκα, δεν καταφέραμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Τώρα είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αρχής γενομένης από αύριο, έχουν μείνει άλλα 4 παιχνίδια. Να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας και να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στο Europa League».