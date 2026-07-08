Η ηρεμία, η σωστή οργάνωση, η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός επανήλθαν στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό που προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή του στην κορυφή των εγχώριων διοργανώσεων.

Ο τερματοφύλακας δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν συμπληρώνει μία ακόμη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η πιο σημαντική γιατί από αυτόν αρχίζει η κατάρτιση της ενδεκάδας. Βλέπει το γήπεδο, καθοδηγεί τους αμυντικούς, τους οργανώνει, παίζει την μπάλα με τα πόδια, χτίζει το παιχνίδι από πίσω, πασάρει και κυρίως σώζει την ομάδα, προσπαθώντας διαρκώς να διατηρεί απαραβίαστη την εστία του. Όταν η απόδοση του είναι θετική, οι συμπαίκτες του νιώθουν ασφάλεια, σιγουριά και αποδίδουν καλύτερα.

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