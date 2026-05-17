Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2025-26 με εντός έδρας ισοπαλία 2-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ και πλασαρίστηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος της Super League, ενώ παράλληλα έκοψε τα προκριματικά του Champions League από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Από τη Δευτέρα (18/5) οι «πράσινοι» μπαίνουν σε νέα περίοδο, η οποία δεν περιλαμβάνει στο πλάνο τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δικηγόροι του Ισπανού τεχνικού είναι ήδη στην Αθήνα για να συζητήσουν το θέμα της λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών και της αποζημίωσης και είναι πλέον θέμα ωρών το «διαζύγιο».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παράλληλα με την αποδέσμευση του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει και το θέμα της διάδοχης κατάστασης. Ήδη, είναι στις τελικές επαφές με τον προπονητή που έχει ξεχωρίσει και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.