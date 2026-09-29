Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν σε πλήρη αγωνιστική δράση έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Δανός μπακ έχει μπει ξανά στο κανονικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και ανεβάζει σταδιακά την ένταση με το «τριφύλλι» να θέλει να τον εντάξει όσο πιο ομαλά γίνεται, στην ομάδα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει πως μετά από μεγάλο διάστημα αποχής, χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής στον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό. Παράλληλα, μέσα από τις προπονήσεις ο Κρίστιανσεν έχει την ευκαιρία να αποκτήσει χημεία με τους συμπαίκτες του.

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