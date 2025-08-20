Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες. Ενώ μέχρι πριν λίγες ώρες δημοσιεύματα στην Γαλλία ανέφεραν ότι ο Πορτογάλος διεθνής μέσος «βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Αθήνα, αν δεν είναι ήδη στην πόλη», για να ολοκληρώσει αυτό το τελευταίο βήμα για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, και οι Πορτογάλοι («A Bola») υποστήριζαν ότι «υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα που πρέπει να διευθετηθούν, η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας «L’ Equipe» αναφέρει ότι «τις τελευταίες ώρες, η τάση οδηγεί τον μέσο στην Τουρκία (Τραμπζοσπόρ)».

Σημειώνοντας μάλιστα ότι «ο 28χρονος Πορτογάλος παίκτης, με συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προσφορές στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό (Ελλάδα) και μία από την Τραμπζονσπόρ (Τουρκία). Και οι δύο ομάδες έχουν κάνει προσφορά δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν».