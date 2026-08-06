Ο Λιβάι Γκαρσία επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως αυτή τη φορά θα αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πράσινων», εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν πίσω στην Αθήνα και ξεκαθάρισε ότι πείστηκε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού λόγω του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Στέφανου Κοτσόλη.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ήθελα να κάνω ένα νέο βήμα στην καριέρα μου. Ο Παναθηναϊκός έδειξε έντονο ενδιαφέρον. Γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα. Μαζί με τον μάνατζέρ μου πήραμε την απόφαση», είπε και συνέχισε:

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