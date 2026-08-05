Παναθηναϊκός και ΤΣΣΚΑ 1948 διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντικό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα. Η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ δίνει το τρίτο επίσημο παιχνίδι της στη σεζόν, έχοντας αποκλείσει δύσκολα την Ουγγρική Πάκσι στον προηγούμενο γύρο.

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