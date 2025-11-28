Τους Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανο Κοτσόλη παρουσίασε την Παρασκευή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής και ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας μίλησαν για τον στόχο τους να αναδιοργανώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα για να επαναφέρουν τον σύλλογο στην κορυφή.

Ο Ισπανός επισήμανε μεταξύ άλλων ότι τον έπεισε το πρότζεκ της ομάδας, ενώ από τη μεριά του ο παλαίμαχος γκολκίπερ υπογράμμισε ότι μεγαλύτερο όπλο για να έρθουν οι τίτλοι και οι ευρωπαϊκές πορείες, είναι η συσπείρωση και η σωστή δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα:

“Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού γιατί η υποδοχή μου ήταν εξαιρετική. Βρίσκομαι εδώ με πολύ πάθος, γιατί χωρίς πάθος δεν μπορείς να δουλέψεις. Έχω μεγάλη χαρά να ξεκινήσω να δουλεύω με τους συναδέλφους μου, αποτελεί μια ομαδική εργασία”.

Για το τι θα πρέπει να αλλάξει: “Είμαι εδώ λίγες ημέρες, το τώρα είναι σημαντικό αλλά κοιτάμε και το μέλλον. Θέλουμε να το επανακτήσουμε για να είναι επιτυχές. Πρέπει να δουλέψουμε γιατί είναι δύσκολο στο ποδόσφαιρο να μιλάμε για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε ματς και αποτελέσματα. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε και το 2027, μπαίνοντας στο καινούριο γήπεδο, να κάνουμε όσα είναι δυνατά”.

Για το ποια είναι η καθημερινότητα του καθενός, τί θέλουν να κάνουν στον σύλλογο και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς τους: “Μεγάλη ερώτηση, πίσω από αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, η βασική στιγμή είναι των μεταγραφών αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να γνωρίσεις την ομάδα, τους παίκτες, να ξέρεις τον ανταγωνισμό.

Η δουλειά μας πολλές φορές είναι να αποτελούμε μέρος των αποτελεσμάτων, γιατί τα αποτελέσματα μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Να δουλεψουμε μακροπρόθεσμα, να πάρουμε έξυπνες αποφάσεις για να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Πρέπει να κάνουμε πράγματα καθημερινά αλλά με την ομαδική εργασία θα το πετύχουμε”.

Για το ποιο ήταν το κίνητρο για να έρθει στον Παναθηναϊκό: “Ήταν το πλάνο, το πρότζεκτ, η φιλοδοξία. Τα 6 χρόνια στην Βαλένθια ήταν πάρα πολλά, το πλάνο εκεί ήταν πολύ φιλόδοξο, δελεαστικό για έναν επαγγελματία όπως εμένα. Ένιωσα πως ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτός είναι ένας μεγάλος σύλλογος με εκατομμύρια οπαδούς, ήταν αδύνατο να το αρνηθώ”.

Για το πώς σκοπεύει να κινηθεί: “Έχω συνηθίσει να δουλεύω με αυτό τον τρόπο, ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Ξέρω τι σημαίνει αυτό αλλά είμαι χαρούμενος. Μπορώ να διαχειριστώ τέτοιες καταστάσεις, είμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα, την ομάδα μας, να διαχειριστούμε και την αγορά.

Να δημιουργήσουμε μία μοντέρνη και σταθερή δομή, να φέρουμε σταθερά έσοδα στον σύλλογο αλλά να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία γιατί όπως ξέρετε το να είσαι ανταγωνιστικός πρέπει να φέρνεις χρήματα. Έτσι ακριβώς προετοιμαζόμαστε, και για τα οικονομικά και για όσα πρέπει να κάνουμε ως ομάδα”.

Για το τι είναι προτεραιότητα για τον ρόλο που αναλαμβάνουν: “Για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την ποδοσφαιρική περιοχή, αδύνατο να το κάνω μόνος μου. Για να κάνω αυτή την ομαδική δουλειά, είμαι χαρούμενος με τους συναδέλφους. Δουλεύαμε ήδη πριν έρθω με το zoom, το τηλέφωνο, ήταν εύκολο να συνεργαστούμε. Προτεραιότητα είναι ο Παναθηναϊκός”.

Για το πόσο διαφορετική είναι τώρα η εμπειρία του Παναθηναϊκού σε σχέση με την Βαλένθια: “Αυτός ο σύλλογος, η Βαλένθια, ήταν μία φανταστική περίοδος αλλά τώρα είναι η στιγμή να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Είμαι απολύτως χαρούμενος, έχω όρεξη να δουλέψω, είμαι επίσης πολύ κοντά στον Στέφανο και θέλω να πω ότι δημιουργούμε μία φανταστική ομαδική συνεργασία και αυτό είναι σημαντικό. Είναι κάτι που το εκτιμώ, το ότι έχω τον πρόεδρο του συλλόγου τόσο κοντά μου”.

Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής, ο βασικός υπεύθυνος για τις μεταγραφές: “Πάντοτε θα κοιτάξουμε τον ανταγωνισμό. Θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ομάδα μας και κοιτάζοντας πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε.

Εμείς είμαστε εδώ και εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές”.

Για το τμήμα σκάουτινγκ: “Είμαστε εδώ και λίγες ημέρες εδώ, αξιολογούμε το τμήμα του σκάουτινγκ με επαγγελματικό τρόπο και ξαναχτίσουμε και αυτόν τον τομέα με έναν μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει”.

Για το αν έχουν σκοπό να μειώσουν το εύρος του ρόστερ και σε πόσες μεταγραφικές περιόδους ο Παναθηναϊκός θα έχει το ρόστερ που θα έχουν στο μυαλό τους: “Είναι έντονος ο Δεκέμβριος με πολλούς αγώνες, θα κοιτάξουμε αυτούς τους αγώνες με πολύ επαγγελματικό τρόπο, πρέπει να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις αλλά να επικεντρωθούμε στους αγώνες”.

Για το τι απουσιάζει απο τον Παναθηναικο σε σχέση με τους ανταγωνιστές: “Η πρώτη μου γνώμη αφού είδα σε video κάποιους αγώνες και τον τελευταίο αγώνα ήταν ότι υποφέραμε στα πρώτα 20 λεπτά. Το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα αυτό είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο όπως και το ποδόσφαιρο”.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα σχολίασε: “Δεν έχω τίποτα να προσθέσω”.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Κοτσόλης:

“Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, έχω ακούσει πολύ κολακευτικά σχόλια. Μου δημιουργεί αίσθημα ευθύνης. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός εκεί που του αξίζει. Κατακτήσεις τίτλων, πορείες στην Ευρώπη και σεβασμό από όλους.

Υπήρξα παίκτης του συλλόγου, αντίπαλος και τώρα από αυτό το ρόλο καταλαβαίνω πώς νιώθει η κάθε πλευρά. Το μήνυμα είναι πως όσοι αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι και όχι με εσωστρέφειες ή προσωπικά συμφέροντα”.

Για το τι θα πρέπει να αλλάξει: “Να εστιάσουμε στο παρόν και στο μέλλον, τώρα αξιολογούμε καταστάσεις, δεν έχει νόημα να κοιτάζουμε το παρελθόν”.

Για το ποια είναι η καθημερινότητα του καθενός, τί θέλουν να κάνουν στον σύλλογο και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς τους: “Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, εγώ και ο κύριος Κορόνα ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Τα εν οίκω μη εν δήμω. Η σχέση μας είναι άριστη, έχει αρχίσει πολύ νωρίς και ό,τι γίνει θα ενεργήσουμε μαζί, φυσικά με τον Ράφα Μπενίτεθ που είναι τεράστια προσωπικότητα. Είμαι πολύ μικρός μπροστά στον Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με αυτά που έχει καταφέρει για να πω κάτι άλλο”.

Για αν το προσθέτει βάρος το ότι έχει περάσει από τον Παναθηναϊκο ως παίκτης και αγαπάει τον σύλλογο: “Να ευχαριστήσω τον Τάκη Φύσσα για τα καλά του λόγια. Από αυτόν τον σύλλογο έχουν περάσει πολύ μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές από μένα. Το διαβατήριο για να έρθω εγώ ήταν η πορεία μου στην Κηφισιά. Το συναίσθημα θα το χρησιμοποιήσω ως ατού και όχι ως ανασταλτικό παράγοντα”.

Για το τι είναι προτεραιότητα για τον ρόλο που αναλαμβάνουν: “Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι και τίποτα άλλο, απέχουμε πολύ από τον Δεκέμβριο και τις μεταγραφές”.

Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής, ο βασικός υπεύθυνος για τις μεταγραφές: “Αυτός που θα πιστωθεί μία καλή μεταγραφή είναι ο σύλλογος, όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες μας”.

Για το τμήμα σκάουτινγκ: “Είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του τμήματος σκάουτινγκ. Άμεσα θα προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει“.

Για το αν έχουν σκοπό να μειώσουν το εύρος του ρόστερ και σε πόσες μεταγραφικές περιόδους ο Παναθηναϊκός θα έχει το ρόστερ που θα έχουν στο μυαλό τους: “Αξιολογείται το ρόστερ κατά τη διάρκεια των αγώνων, η περίοδος του Ιανουαρίου είναι πάντα πιο δύσκολη από του καλοκαιριού, θα προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο έξυπνα και σωστά μπορούμε”.

Για το πρόβλημα τραυματισμού του Πελίστρι στην Ουρουγουάη: “Την πρώτη μέρα που ήρθα στον σύλλογο, επικοινώνησα με την ομοσπονδία της Ουρουγουάης. Εξάσκησε ο σύλλογος κάθε δικαίωμα που είχε.

Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να παίζει στην εθνική του ομάδα και δεν είναι εύκολο ένα παιδί που θέλει να παίξει Μουντιάλ, να τον αναγκάσουμε να μην πάει. Εμείς προσπαθήσαμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα του συλλόγου. Με την επιστροφή του παίκτη στείλαμε ξανά επιστολή, όπου διαμαρτυρήκαμε για τη μεταχείριση που είχε”.

Για το τι απουσιάζει απο τον Παναθηναικο σε σχέση με τους ανταγωνιστές: “Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε τίτλους πρέπει να υπάρχει συσπείρωση, όχι εσωστρέφεια τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας. Ενα από τα πρώτα μελήματά δικά μου είναι και αυτό, να βελτιώσω τους δεσμούς εντός και εκτός ομάδας”.

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να ανέβει στην Ευρώπη και ποιο το πλάνο για το ελληνικό στοιχείο: “Στόχος να περάσει η ομάδα στην επόμενη φάση του Europa. Με πολλές δυσκολίες η ομάδα πήρε τη νίκη με την Στουρμ Γκρατς και στόχος είναι τώρα το επόμενο παιχνίδι. Στο παρελθόν, όταν η ομάδα είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο είχε πολλές επιτυχίες. Εμάς πρώτο μέλημα είναι οι καλοί ποδοσφαιριστές, αν είναι και Έλληνες, ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν παιδιά στην Ακαδημία που διακρίνονται”.