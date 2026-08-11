Ο Παναθηναϊκός με εκτελεστές τους Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς νίκησε στην παράταση 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948, στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του φετινού Conference League και πήρε την πρόκριση για τα play offs της διοργάνωσης.

Εκεί θ’ αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε, με τους Τσέχους να έχουν ηττηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού του Europa League.

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