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Η ατυχία συνεχίζει να «χτυπάει» τον Παναθηναϊκό. Μετά τα σοβαρά προβλήματα με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Παύλο Παντελίδη και Ντάβιντε Καλάμπρια, προέκυψε θέμα και με τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση.
Ο 25χρονος φορ δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τετάρτης (5/8, 21:30, ΣΚΑΪ), αφού χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρούσε.
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