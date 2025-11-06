Στην έδρα της Μάλμε θα φιλοξενηθεί στις 19:45 (ΑΝΤ1- Cosmote Sport 3) ο Παναθηναϊκός, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα το «τριφύλλι» θα ψάξει το τρίποντο στην έδρα των Σουηδών, προκειμένου να κάνει βήμα πρόκρισης.

Ο Ισπανός προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με την πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο, επαναφέροντας στην ενδεκάδα τους Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα.

Οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Τζούριτσιτς θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Μάλμε: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιόνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς, Σκόγκμαρ, Εκόνγκ, Μπολίν, Χακσαμπάνοβιτς.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι