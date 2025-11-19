Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο Χρήστος Μανδάς τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει απορρίψει την προοπτική επαναπατρισμού του για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, καθώς, όπως υπογράμμισε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ δεν υπήρξε οποιαδήποτε πρόταση από το «τριφύλλι»– ή οποιονδήποτε άλλο σύλλογο το τελευταίο διάστημα.

«Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκολκίπερ της Λάτσιο, ρίχνοντας

Ο διεθνής τερματοφύλακας εν συνεχεία τόνισε ότι δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο ούτε από τους «πράσινους» ούτε από τη Γουλβς, η οποία είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε με την ομάδα του ζητώντας να τον προστατεύσει από ανακριβή και παραπλανητικά δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

«Σχεδόν 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, δεν σκέφτομαι κάτι γενικό και αόριστο παρά μόνο το πώς θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα», δήλωσε, δείχνοντας πως η απόλυτη προτεραιότητά του παραμένει η Λάτσιο.

Αναφερόμενος στον λόγο που δεν έχει πάρει ακόμη φανέλα βασικού, ο Μανδάς εξήγησε ότι ο νέος προπονητής της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι, γνωρίζει καλά τον Ιβάν Προβεντέλ, ο οποίος υπήρξε για τρία χρόνια παίκτης του, κάτι που τον κάνει να τον εμπιστεύεται περισσότερο:

«Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Δεν παίζω βασικός γιατί ο νέος προπονητής είχε τρία χρόνια παίκτη τον Προβεντέλ και τον εμπιστεύεται περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Με τα λόγια του, ο Χρήστος Μανδάς ξεκαθαρίζει πως το μοναδικό του μέλημα τη δεδομένη στιγμή είναι να παλέψει για μια θέση στην ενδεκάδα της Λάτσιο και όχι η αναζήτηση μεταγραφικής εξόδου.