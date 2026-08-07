Το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Άνταμ Τσέριν ανοίγει ένα νέο μεταγραφικό «μέτωπο» γύρω από τον Παναθηναϊκό, καθώς η αγγλική ομάδα εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς Σλοβένου χαφ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με την σταθερότητα και την αγωνιστική του παρουσία στη μεσσαία γραμμή των «πρασίνων».

Τα χαρακτηριστικά του 26χρονου μέσου, η αγωνιστική του συνέπεια και η ικανότητα του να καλύπτει πολλούς ρόλους στον άξονα φαίνεται πως έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της Χαλ.

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