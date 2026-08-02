Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς της 11ης Αυγούστου με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Η μικρή απόσταση της Σόφιας από την Ελλάδα, αλλά και η δυνατότητα οδικής μετακίνησης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική παρουσία των φίλων του «τριφυλλιού» στο «National Stadium Vasil Levski».

Στο εθνικό στάδιο της Βουλγαρίας, χωρητικότητας περίπου 43.000 θέσεων, θα βρεθούν τουλάχιστον 1.600 φίλοι του Παναθηναϊκού, ενώ υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον εισιτήρια, εφόσον προκύψει μεγαλύτερη ζήτηση.

Το κόστος των εισιτηρίων αναμένεται να κυμανθεί στα 20-25 ευρώ.