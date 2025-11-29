Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αλαφούζου πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το αθηναϊκό clasico με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (3-/11, 21:00, Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο, για την 12η αγωνιστική της Super League.

O ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ, όπως είχε πράξει και παραμονές του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μετέβη στο Κορωπί για να δείξει στους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ ότι βρίσκεται στο πλευρό τους πριν το παιχνίδι με την «Ένωση», στο οποίο το «τριφύλλι» φιλοδοξεί να πάρει ακόμη μία νίκη.

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού στη διάρκεια της παραμονής του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας συνομίλησε με ανθρώπους του Συλλόγου, στους οποίους ευχήθηκε Καλή Επιτυχία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.